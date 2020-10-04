Американская фитнес-модель Соммер Рэй покорила невообразимыми видами в неприличном купальнике

Звезда участвовала в смелой фотосессии, покоряя невероятными изгибами, передает Politeka.net. Модель предстала в черном откровенном купальнике и высоких сапогах.

Соответствующие кадры Соммер разместила в сториз своего Инстаграм. Модель надела черный купальник, представлявший собой вверху черную полосочку ткани, едва прикрывающую грудь.

Столь смелый "лифчик" на тонких лямках натянулся на плавочках, поднявшихся выше бедер.

На ногах были длинные черные сапожки с белым узором.

Волосы звезды были распущенными, она эффектно прошлась: "Ох, очень горячо".

Позже красотка повернулась к камере спиной и показала аппетитные виды на свои ягодицы. Она потрогала пятую точку руками. К слову, на упругом месте присутствовали черные следы, будто от мазута. Это неудивительно, ведь фотосессия проводилась в гараже.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь они были обнародованы в сториз. Возможно, красотку засыпали приятными словами в личной переписке.

Напомним, Соммер Рэй позировала в синем купальнике с принтом из цветов и листьев. Верх купальника подчеркнул небольшую грудь звезды, а плавки на высокой посадке - тонкую талию.

Золотая цепочка на шее, серьги в ушах и браслет на ножке придавали образу завершенности.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй решила показать себя с нового ракурса. Шаловливо выставив язык, дерзкая красотка приподняла ножку и подчеркнула тем самым изгибы. Леопардовое бикини удачно дополнило смелый образ Рей.

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