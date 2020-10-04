Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала незвично-пікантну фотосесію прямо на підлозі

Спортсменка є однією з найпопулярніших фітнес-моделей і веде Instagram вже не перший рік. Завдяки цьому дівчина стала знаменитим блогером і не соромиться показувати гарячі кадри з тренувань. А щоб підняти популярність ще більше, модель відкрила онлайн-магазин спортивного одягу. Тепер Соммер показує кращі наряди і яскраві бікіні самим незвичайним способом.

Розбавляючи контент в соціальній мережі і для реклами одягу, Рей йде на багато що. Цього разу дівчина в бікіні і ліфчику з «зірок» влаштувала переполох, розлігшись на підлозі душовою і покрутивши сідницями в самих різних позах. При цьому в мережі порахували, що така реклама і витівка заради неї одна з найвідвертіших у Соммер:

"Ні, вона тролить зараз; так сильно стараєшся, що не потрапляєш так само; не слід приймати душ з одягом, який ти знаєш; так ось чому дівчата беруть 2 чортових години, щоб прийняти душ; Якби я був на підлозі; Господи, не дай мені дочку 😔; що це? 💀; Ти можеш бути моєю зведеною сестрою?; Wtf я тільки що дивився; скоро будуть тільки фанати ..; Хочу поцілувати тебе, ідеальний ангел"»

Раніше ми писали, що молода фітнес-модель продовжує балувати фанатів своїми спекотними фото, які публікує в соціальній мережі Instagram. Дівчина не тільки вміє підкреслювати свої форми, але і без образи ставиться до критики. Справа в тому, що у Соммер більше 25,4 мільйонів фоловерів, тому її аудиторія найрізноманітніша.

Щоб урізноманітнити свій контент в профілі спортсменка почала показувати не тільки кадри з тренувань, але ще і демонструвати дизайнерські бікіні. Спеціально для шанувальників вона створила особистий онлайн-магазин, що став дуже популярним. На одному з фото Рей навіть показала всю себе з різних сторін – дівчина одягла темно-помаранчевий купальник з незвичайним дизайном і не стала приховувати свої форми.

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