Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила необычно-пикантную фотосессию прямо на полу

Спортсменка является одной из самых популярных фитнес-моделей и ведет Инстаграм уже не первый год. Благодаря этому девушка стала знаменитым блогером и не стесняется показывать горячие кадры с тренировок. А чтобы поднять популярность еще больше, модель открыла онлайн-магазин спортивной одежды. Теперь Соммер показывает лучшие наряды и яркие бикини самым необычным способом.

Разбавляя контент в социальной сети и для рекламы одежды, Рей идет на многое. В этот раз девушка в бикини и лифчике из «звезд» устроила переполох, разлегшись на полу душевой и покрутив ягодицами в самых разных позах. При этом в сети посчитали, что такая реклама и выходка ради нее одна из самых откровенных у Соммер:

«Нет, она троллит сейчас; Так сильно стараешься, что не попадаешь так же; Не следует принимать душ с одеждой, которую ты знаешь; Так вот почему девушки берут 2 чертовых часа, чтобы принять душ; Если бы я был на полу; Господи, не дай мне дочь 😔; Что это? 💀;Ты можешь быть моей сводной сестрой?; Wtf я только что смотрел, выгодный прогиб; скоро будут только фанаты ..; Хочу поцеловать тебя, идеальный ангел».

Ранее мы писали, что молодая фитнес-модель продолжает баловать фанатов своими жаркими фото, которые публикует в социальной сети Инстаграм. Девушка не только умеет подчеркивать свои формы, но и без обиды относится к критике. Дело в том, что у Соммер более 25,4 миллионов фолловеров, поэтому ее аудитория самая разная.

Чтобы разнообразить свой контент в профиле спортсменка начала показывать не только кадры с тренировок, но еще и демонстрировать дизайнерские бикини. Специально для поклонников она создала личный онлайн-магазин, ставший очень популярным. На одном из фото Рей даже показала всю себя с разных сторон – девушка надела темно-оранжевый купальник с необычным дизайном и не стала скрывать свои формы.

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