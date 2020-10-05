Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як проводить час вдома в жаркому вигляді

Дівчина прославилася відразу ж після того, як почала займатися спортом слідом за батьками-бодібілдерами. З шістнадцяти років спортсменка почала публікувати нові фото в Instagram, показувати, як займається в залі і навіть створила спеціальну колекцію одягу для фітнес-моделей і просто бажаючих схуднути.

Соммер також активно рекламує дані наряди на своїй сторінці, показуючи, що і сама в них займається і веселиться по повній програмі. При цьому красуня не соромиться показати сідниці в найпікантніших образах.

На фан-акаунтах недавно також з'явилися фото, на яких видно, як дівчина виглядає вдома в простій майці і білизна. Підкачані форми, яскрава посмішка і доглянутий вигляд відразу привертають увагу.

Також раніше молода фітнес-модель продовжує балувати фанатів своїми спекотними фото, які публікує в соціальній мережі Instagram. Дівчина не тільки вміє підкреслювати свої форми, але і без образи ставиться до критики. Справа в тому, що у Соммер більше 25,4 мільйонів фоловерів, тому її аудиторія найрізноманітніша.

Щоб урізноманітнити свій контент в профілі спортсменка почала показувати не тільки кадри з тренувань, але ще і демонструвати дизайнерські бікіні. Спеціально для шанувальників вона створила особистий онлайн-магазин, що став дуже популярним. На одному з фото Рей навіть показала всю себе з різних сторін-дівчина одягла темно-помаранчевий купальник з незвичайним дизайном і не стала приховувати свої форми:

"не будь ледарем, дитина; сідниці на цьому тілі просто 🔥; я бачу🍑; Покажи мені там; Омг * кусає суглоб *; Красивийобраз; це дзеркало для мене; я люблю те, що в дзеркалі; ти хочеш зняти це, будь ласка? Соммер, дитинко, давай розб'ємо дзеркало; Гаряча як екзотична танцівниця🔥 🔥 🔥; волосся у тебе такі прекрасні; я б хотів, щоб у мене була така дівчина, як ти, ти красива, а ти смачна».

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