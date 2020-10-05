Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как проводит время дома в жарком виде

Девушка прославилась сразу же после того, как начала заниматься спортом вслед за родителями-бодибилдерами. С шестнадцати лет спортсменка начала публиковать новые фото в Инстаграм, показывать, как занимается в зале и даже создала специальную коллекцию одежды для фитнес-моделей и просто желающих похудеть.

Соммер также активно рекламирует данные наряды на своей странице, показывая, что и сама в них занимается и веселится по полной программе. При этом красотка не стесняется показать ягодицы в самых пикантных образах.

На фан-аккаунтах недавно также появились фото, на которых видно, как девушка выглядит дома в простой майке и белье. Подкачанные формы, яркая улыбка и ухоженный вид сразу привлекают внимание.

Также ранее молодая фитнес-модель продолжает баловать фанатов своими жаркими фото, которые публикует в социальной сети Инстаграм. Девушка не только умеет подчеркивать свои формы, но и без обиды относится к критике. Дело в том, что у Соммер более 25,4 миллионов фолловеров, поэтому ее аудитория самая разная.

Чтобы разнообразить свой контент в профиле спортсменка начала показывать не только кадры с тренировок, но еще и демонстрировать дизайнерские бикини. Специально для поклонников она создала личный онлайн-магазин, ставший очень популярным. На одном из фото Рей даже показала всю себя с разных сторон – девушка надела темно-оранжевый купальник с необычным дизайном и не стала скрывать свои формы:

«не будь лентяем, детка; Ягодицы на этом теле просто, ох, мы видим лучшее🔥; Я вижу🍑; Покажи мне там; Омг * кусает сустав *; Красивыйобраз; Это зеркало для меня; Я люблю то, что в зеркале; Ты хочешь снять это, пожалуйста? Соммер, детка, давай разбьем зеркало; Горячая как экзотическая танцовщица🔥🔥🔥; Волосы у тебя такие прекрасные; Я бы хотел, чтобы у меня была такая девушка, как ты, ты красивая, а ты вкусная».

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