Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе і похвалилася подружкою
На фото Юлія позувала в топі і лосинах. Поруч можна побачити подружку в футболці, лосинах і кросівках. Одна красуня була з зібраними волоссям, друга вирішила їх розпустити. Дівчата були в спортзалі і стояли перед дзеркалом, демонструючи свої фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Повідомлялося, що українська фітнес-модель Юлія мішура показала свої пружні місця під час тренування в спортзалі.
Юлія була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою. Обтягуючі лосини виглядали просто бездоганно на пружних сідницях.
Ми писали, що відома українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася рельєфами, сміливо оголившись перед камерою.
Володарка завидних м'язів зняла верх, прикривши груди рукою. Мішура сфотографувала своє відображення в дзеркалі, прийнявши спокусливу позу. Рельєфна красуня любить демонструвати успіхи після спортзалу-це гаряче фото не стало винятком.
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