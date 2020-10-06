Американська фітнес-модель Ана Чері не забуває про роботу і під час відпочинку

Відома красуня зараз проводить час на Мальдівах, проте продовжує займатися спортом, а також демонструвати на собі спортивні костюми власного бренду, повідомляє Politeka.net.

Зірка опублікувала фото натягнувши на себе костюм для занять спортом, який сидів на ній просто ідеально.

Чорний топік підкреслив пишні груди, а бретельки обплели красиву, рельєфну спинку.

Модель трохи вигнулася, щоб якомога ефектніше показати свої ідеальні накачані сідниці.

Зірка забрала хвилясте волосся у високу зачіску. Вона трохи нахилила голову вбік і посміхнулася.

"Чому, одягнувши симпатичний наряд, ви так легко отримаєте задоволення від тренування?",- поставила питання знаменитість.

У пості красуня також говориться, що обтягуючі шортики підкреслюють всі деталі, тому хочеться піти в спортзал і вирости ще сильніше.

За вісім годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато компліментів зовнішності Чері і сказали, що працювати їй нема над чим, адже вона просто ідеальна.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в костюмі свого бренду, який ідеально підкреслив її пишні груди і сідниці.

Спочатку красуня записала відео, стоячи біля дзеркала. Видно, що красуня була без макіяжу, але при цьому виглядала дуже свіжо.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері на відео показала, як виходить з бунгало, в якому вони зупинилися, і відправляється плавати в морі. При цьому на ній яскраво-червоний купальник-бікіні.

Нагадавши, неперевершена Ана Чері в пікантній позі підставила свої самі соковиті місця сонцю:"Королева пляжу".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері блиснула "шовковим" бюстом в крихітному бікіні:"як же жарко".

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері в прозорому ТОПі без білизни засвітила зайве: кадри для справжніх чоловіків.