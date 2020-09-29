Знаменитость показала себя на пляже

Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила объемами в крохотном бикини

Красотка уже несколько дней отдыхает на островах, сообщает Politeka.net. Звезда делится не только яркими снимками, но и своими эмоциями от хорошего времяпрепровождения.

Так, Ана опубликовала жаркие сториз, позируя в маленьком цветном купальнике: "Как же жарко".

Модель поближе поднесла к себе камеру, чтобы показать свои лучшие размеры с близка. Чери надела цветной вязаный купальник и с игривыми ракушками, пришитыми по периметру маленьких треугольников.

Тонкие лямки натянулись на большом бюсте. Последний соблазнительно блестел на солнце, вероятно от крема для загара.

Красотка прикрыла плечи накидкой небесно-голубого цвета.

Волосы Аны были волнистыми, а легкий макияж лишь подчеркнул красоту звезды.

Кадры не собрали много комментариев, но, вероятно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Ана Чери записала интересное сториз на белом песке пляжа. Модель была в красивом купальнике, который не только оголил ее красивые ягодицы, но и подчеркнул идеальную талию.

Смелые вырезы по бокам позволили налюбоваться вдоволь идеальной формой бедер.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в тесном черном топе и шортах, демонстрируя роскошную фигуру.

«Понедельник…» - коротко говорится в сообщении.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним также, что Ана Чери предстала в ванной, эффектно прикрыв роскошную фигуру руками. На голове у Чери виднеется белое полотенце, а в руках модель держит кусочек апельсина.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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