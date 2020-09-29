Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила объемами в крохотном бикини

Красотка уже несколько дней отдыхает на островах, сообщает Politeka.net. Звезда делится не только яркими снимками, но и своими эмоциями от хорошего времяпрепровождения.

Так, Ана опубликовала жаркие сториз, позируя в маленьком цветном купальнике: "Как же жарко".  

Модель поближе поднесла к себе камеру, чтобы показать свои лучшие размеры с близка. Чери надела цветной вязаный купальник и с игривыми ракушками, пришитыми по периметру маленьких треугольников. 

Тонкие лямки натянулись на большом бюсте. Последний соблазнительно блестел на солнце, вероятно от крема для загара. 

Популярные статьи сейчас

Довольная Каменских задрала ноги перед камерой рядом с Потапом: "Ого, какие..."

Довольный Киркоров устроил безумные танцы с сияющей Лорак: «Да поженитесь уже»

Необычная дочка Пугачевой и Галкина изумила видом в купальнике: "Лиза инопланетянка"

Всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле..."
Показать еще

Красотка прикрыла плечи накидкой небесно-голубого цвета.

Волосы Аны были волнистыми, а легкий макияж лишь подчеркнул красоту звезды.

Кадры не собрали много комментариев, но, вероятно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке. 

Напомним, Ана Чери записала интересное сториз на белом песке пляжа. Модель была в красивом купальнике, который не только оголил ее красивые ягодицы, но и подчеркнул идеальную талию. 

Смелые вырезы по бокам позволили налюбоваться вдоволь идеальной формой бедер. 

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в тесном черном топе и шортах, демонстрируя роскошную фигуру.

«Понедельник…» - коротко говорится в сообщении.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним также, что Ана Чери  предстала в ванной, эффектно прикрыв роскошную фигуру руками. На голове у Чери виднеется белое полотенце, а в руках модель держит кусочек апельсина.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье