Американская фитнес-модель Ана Чери не забывает о работе и во время отдыха

Известная красотка сейчас проводит время на Мальдивах, однако продолжает заниматься спортом, а также демонстрировать на себе спортивные костюмы собственного бренда, сообщает Politeka.net.

Звезда опубликовала фото натянув на себя костюм для занятий спортом, который сидел на ней просто идеально.

Черный топик подчеркнул пышную грудь, а бретельки оплели красивую, рельефную спинку.

Модель немного выгнулась, чтобы как можно эффектнее показать свои идеальные накаченные ягодицы.

Звезда забрала волнистые волосы в высокую прическу. Она немного наклонила голову в сторону и улыбнулась.

"Почему, надев симпатичный наряд, вы так легко получите удовольствие от тренировки?", - задала вопрос знаменитость.

В посте красотка также говорится, что обтягивающие шортики подчеркивают все детали, поэтому хочется пойти в спортзал и вырасти еще сильнее.

За восемь часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много комплиментов внешности Чери и сказали, что работать ей не над чем, ведь она просто идеальная.

Напомним, Ана Чери позировала в костюме своего бренда, который идеально подчеркнул ее пышные груди и ягодицы.

Сначала красотка записала видео, стоя возле зеркала. Видно, что красотка была без макияжа, но при этом выглядела очень свежо.

Ранее сообщалось, что Ана Чери на видео показала, как выходит из бунгало, в котором они остановились, и отправляется плавать в море. При этом на ней ярко-красный купальник-бикини.

Напомним, непревзойденная Ана Чери в пикантной позе подставила свои самые сочные места солнцу: "Королева пляжа".

Как сообщала Politeka, Ана Чери сверкнула "шелковым" бюстом в крохотном бикини: "Как же жарко".

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери в прозрачном топе без белья засветила лишнее: кадры для настоящих мужчин.