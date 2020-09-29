Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как проводит отдых
Звезда опубликовала интересный сториз, на котором позировала в красном бикини, сообщает Politeka.net. Чери засняли во время того, как она отдыхала в гамаке.
Звезда распласталась на белоснежной ткани в позе "звездочки". Красотка прикрыла лицо от палящего солнца соломенной шляпкой.
Вероятно, в таком виде звезду заснял ее бойфренд, но и такая она, безусловно, королева пляжа.
Модель была в красном мини-бикини, которое обтянуло ее сочные достоинства. Большая грудь выпирала под красной тканью, едва ли не засветив самые интимные детали.
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Плоский живот смотрелся впечатляюще, а крохотные плавки на тонких лямках натянулись выше бедер.
Глаза у модели закрыты, возможно, Чери заснула в таком виде.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно. Красотку осыпали приятными сообщениями в личной переписке.
Сейчас на страницу красотки подписаны 12,5 миллиона пользователей сети, которые не обходят стороной любое фото звезды.
Ранее мы писали, что Ана Чери опубликовала жаркое сториз, позируя в маленьком цветном купальнике.
Модель поближе поднесла к себе камеру, чтобы показать свои лучшие размеры с близка. Чери надела цветной вязаный купальник и с игривыми ракушками, пришитыми по периметру маленьких треугольников.
Напомним также, что Ана Чери позировала в полупрозрачном топе без белья, хитро заглядывая в кадр. Сквозь наряд проглядывались самые сокровенные детали. В какой-то момент она задирает камеру, пробегаясь при этом по песку.
Сама знаменитость при этом приговаривает, что «вы знаете, что делать».
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье