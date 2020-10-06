Дружина легенди і тренера " Динамо" Олега Гусєва показала себе і розповіла про рекламу

На фото красуня показала себе в кросівках, штанях і білому ліфі. Зірка сіла на край крісла, взявшись рукою за піаніно. Волосся у дівчини були розпущені. Маша, так звуть дружину Гусєва, демонструвала підтягнутий живіт. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нещодавно у одного відомого блогера побачила рекламу класного нижньої білизни, хвалебну, природно. Вирішила замовити, збентежила дуже маленька ціна. Ну, думаю, довіряю рекомендації. На фото-все супер. Приїхала жесть, в кращих традиціях Aliexpress, ні розмір, ні якість не відповідають заявленому", - написала Маша.

Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:

"Шикарна", " це дуже правильно! Не люблю блогерів, які рекламують все підряд Тільки б платили або Тільки б підвищити охоплення", "100 разів стикалася, на фото бомба а в житті", "чудово".

Повідомлялося, що колишня дружина екс-капітана «Динамо» Миколи Морозюка Ірина показала ідеальну фігуру в облягаючому вбранні.

"Я згодна, що для того щоб побудувати щасливі відносини, взагалі не має ніякого значення який у тебе вік, вага і зовнішність. Тільки однакові цілі, погляди і принципи», - йдеться в повідомленні.

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