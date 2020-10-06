Американська фітнес-модель Лексі Кай показала томні вигини з нового боку

Вже багато років Лексі займається спортом, доглядає за собою і намагається підкреслити: Не важливо, як ви виглядаєте, головне відчувати себе добре. Тому дівчина продовжує розповідати, як займатися навіть вдома і як харчуватися без того, щоб набрати зайве.

Фото зі спортсменкою, яка показує фігуру в незвичайному салатовому бікіні з «кислотним» відтінком, було представлено на фан-акаунті. Щоб показати, як вона накачала сідниці, Лексі повернулася до об'єктива боком і підняла лямки бікіні.

"Жіночі тіла прекрасні у всіх формах і розмірах. Високий ти, короткий, худий, підтягнутий, м'який, пишний, спортивний і / або товстий – все ви володієте якостями, які можна цінувати. Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива.

Боротися з гіпотиреозом може бути складно, і я все ще вчуся керувати ним і боротися з ним. Можу сказати тільки одне: мені подобається бути товстою, тому що мені не потрібно думати, що я завжди повинна дотримуватися дуже суворої дієти. Я вважаю, що баланс-це ключ до всього в житті. Навчитися любити себе таким, яким ви є, - це найвища нагорода. 🥇 "- розповіла одного разу Лексі в Instagram.

Раніше ми також писали, що Кай не приховує - їй приємна увага, але вона не хоче, щоб хтось брав з неї приклад і фанатично тренувався. Лексі впевнена, що все повинно бути в міру і треба слухати свій організм, щоб позбутися комплексів. Дівчина на одному з фото також показала, що може виглядати і справді незвично. В образі ляльки Барбі в рожевому комбінезоні з кольоровим принтом дівчина була не схожа на себе саму.

"Дуже красивий! Гарний наряд; занадто Краса🔥 😍 👌", " люблю, як ти одягаєшся; дійсно крутий наряд; вибухни все це, ти вже зламав всі кнопки; ідеально🌸 🐇 🍭 🦄; Супер приваблива моя мила цукерка; обожнюю це; наряд нагадує мені аромат торта на день народження Bang. Правильно?; Красива картина; чудова-це м'яко сказано🔥 🔥❤️❤; вау !! Ідеальна жінка дійсно існує🔥 🔥 🔥", - пишуть користувачі.

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