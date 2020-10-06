Американська фітнес-модель Соммер Рей показала прокачане тіло на пляжі під час відпочинку

Двадцяти однорічна спортсменка домоглася небувалих висот в соціальній мережі завдяки тому, що показувала наполегливі тренування в залі і демонструвала на собі, як змінювалася її фігура за час її занять. Соммер почала перетворення ще в шістнадцять років, після того, як вирішила повністю прокачати сідниці.

Тепер знаменита фітнес-модель може похвалитися сталевими м'язами і власною колекцією одягу, яку створила для таких же спортсменок, як і вона сама. Тепер дівчина на відпочинку показує, як веселиться під час їзди на велосипеді і блищить на сонячних кадрах в незвичайних кольорових велосипедках.

"Хто хоче ще такого одягу ?! 😛 також Я тільки що запустила ці форми в більшій кількості кольорів на моєму сайті️️", - пише Соммер.

"Як це захоплює🍑 🍑 🍑; переоцінений цей вигляд; чорт візьми, якби я був цим велосипедним сидінням прямо зараз🥵 🥵 🥵 🥵; я щиро одержимий тобою; хто-небудь сказав тобі, що ти схожий на Леброна Джеймса?; бідний Джордан; я хотів би мати заклинання Гаррі Поттера, щоб перетворити себе на велосипедне сидіння; спасибі за те, що Ви так мотивуєте і надихаєте, продовжуйте сяяти Sommer 💛».

Раніше ми повідомляли, що дівчина прославилася відразу ж після того, як почала займатися спортом слідом за батьками-бодібілдерами. З шістнадцяти років спортсменка почала публікувати нові фото в Instagram, показувати, як займається в залі і навіть створила спеціальну колекцію одягу для фітнес-моделей і просто бажаючих схуднути.

Соммер також активно рекламує дані наряди на своїй сторінці, показуючи, що і сама в них займається і веселиться по повній програмі. При цьому красуня не соромиться показати сідниці в найпікантніших образах.

На фан-акаунтах недавно також з'явилися фото, на яких видно, як дівчина виглядає вдома в простій майці і білизна. Підкачані форми, яскрава посмішка і доглянутий вигляд відразу привертають увагу.

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