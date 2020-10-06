Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала прокачанное тело на пляже во время отдыха

Двадцати однолетняя спортсменка добилась небывалых высот в социальной сети благодаря тому, что показывала упорные тренировки в зале и демонстрировала на себе, как менялась ее фигура за время ее занятий. Соммер начала преображение еще в шестнадцать лет, после того, как решила полностью прокачать ягодицы.

Теперь знаменитая фитнес-модель может похвастаться стальными мышцами и собственной коллекцией одежды, которую создала для таких же спортсменок, как и она сама. Теперь девушка на отдыхе показывает, как веселится во время езды на велосипеде и блистает на солнечных кадрах в необычных цветных велосипедках.

«Кто хочет еще такой одежды ?! 😛 также я только что запустила эти формы в большем количестве цветов на моем сайте ☀️», - пишет Соммер.

«Как это восхищает🍑🍑🍑; Переоценен этот вид; Черт возьми, если бы я был этим велосипедным сиденьем прямо сейчас 🥵🥵🥵🥵; Я искренне одержим тобой; Кто-нибудь сказал тебе, что ты похож на Леброна Джеймса?; бедный Джордан; Я хотел бы иметь заклинание Гарри Поттера, чтобы превратить себя в велосипедное сиденье, бедные другие парни; Спасибо за то, что вы так мотивируете и вдохновляете, продолжайте сиять Sommer 💛».

Ранее мы сообщали, что девушка прославилась сразу же после того, как начала заниматься спортом вслед за родителями-бодибилдерами. С шестнадцати лет спортсменка начала публиковать новые фото в Инстаграм, показывать, как занимается в зале и даже создала специальную коллекцию одежды для фитнес-моделей и просто желающих похудеть.

Соммер также активно рекламирует данные наряды на своей странице, показывая, что и сама в них занимается и веселится по полной программе. При этом красотка не стесняется показать ягодицы в самых пикантных образах.

На фан-аккаунтах недавно также появились фото, на которых видно, как девушка выглядит дома в простой майке и белье. Подкачанные формы, яркая улыбка и ухоженный вид сразу привлекают внимание.

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