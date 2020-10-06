Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників розкішною фігуркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram спортсменка опублікувала вельми пікантний знімок. Вона була одягнена в звичний спортивний костюмчик, який складається з тісного топіка і трусів, які не заважають рухам бігунів.

Красуня зайшла у ванну кімнату і вирішила зробити фото в дзеркалі. Вона вигнулася таким чином, щоб було видно її апетитну «п'яту точку». Крім цього, спортсменка напружила руки, показавши свої підкачані плечі. Виглядала Марина чудово.

"Гарного тижня", - підписала фото спортсменка.

За годину її пост зібрав майже 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау", "шалено красивий живіт", "ти вбиваєш синім", "Омг дитинко", "прекрасного вам тижня", "як завжди красиво", "Вай", "красуня!",- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук вразила жаркими кадрами з відпочинку. Дівчина одягла розкішне бікіні, зайшла у воду і позувала для фото. В очі кидається неймовірно рельєфна спина і пружні сідниці. Волосся спортсменки було мокрим, що додало особливого шарму фото.

Крім цього, нещодавно ми писали, що Бех-Романчук блиснула красою в жіночному купальнику і капелюшку. Дівчина, незважаючи на спортивну фігуру, виглядала дуже ніжною і спокусливою.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук задерла до непристойності і без того крихітний купальник: вид ззаду вражає.

Як Politeka писала, що Бех-Романчук показала засмаглі ніжки в короткій сукні:"неймовірна".

Також Politeka повідомляла, що Бех-Романчук побалувала пружними принадами в мокрому купальнику:"Крута".