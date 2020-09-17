Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників, показавши розкішну фігуру в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ідеальний пікнік. Я просто насолоджуюся... " - йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Бех-Романчук позує в крихітному бікіні, яке вирішила задерти до непристойності. При цьому Красуня на тлі річок, елегантно вмостившись на пірсі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Блін, яка класна фотка«,» красива до неподобства«,» ось це тіло«,» шикарна«,» круто«,» ваша попа, Мар'яна, у формі ідеального сердечка, пр прям символ любові", - пишуть вони.

До цього ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі.

Як відомо, легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.

У себе в Instagram спортсменка регулярно викладає фотографії, на яких ділиться найбільш знаменними подіями в житті. Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки зроблені в столиці Німеччини – Берліні.

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