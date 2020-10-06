Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников роскошной фигуркой
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм спортсменка опубликовала весьма пикантный снимок. Она была одета в привычный спортивный костюмчик, который состоит из тесного топика и трусов, которые не мешают движениям бегунов.
Красотка зашла в ванную комнату и решила сделать фото в зеркале. Она выгнулась таким образом, чтобы было видно ее аппетитную «пятую точку». Кроме этого, спортсменка напрягла руки, показав свои подкачанные плечи. Выглядела Марина превосходно.
«Хорошей недели», - подписала фото спортсменка.
За час ее пост собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Вау», «Безумно красивый живот», «Ты убиваешь синим», «Омг детка», «Прекрасной вам недели», «Как всегда красиво», «Вай», «Красавица!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук поразила жаркими кадрами с отдыха. Девушка надела роскошное бикини, зашла в воду и позировала для фото. В глаза бросается невероятно рельефная спина красотки и упругие ягодицы. Волосы спортсменки были мокрыми, что придало особого шарму фото.
Кроме этого, недавно мы писали, что Бех-Романчук сверкнула красотой в женственном купальнике и шляпке. Девушка, несмотря на спортивную фигуру, выглядела очень нежной и соблазнительной.
Напомним, что Марина Бех-Романчук задрала до неприличия и без того крохотный купальник: вид сзади поражает.
Как Politeka писала, что Бех-Романчук показала загорелые ножки в коротком платье: "Невероятная".
Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук побаловала упругими прелестями в мокром купальнике: "Крутая".