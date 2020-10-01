Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото зі свого яскравого відпочинку

Красуня опублікувала фото, на яких хвалиться підтягнутою фігурою в блакитному купальнику, повідомляє Politeka.net.

Марина позувала на вулиці біля цівок води, і згодом була облита.

Спортсменка стояла в профіль, засвітивши накачані ніжки і сідниці. Від пружного тіла Бех не можна відірватися.

Її очі були трохи приховані за блакитними окулярами. Красуня широко посміхалася, навіть коли її облили водою.

"Тепер, після змагального сезону "попереду невелика відпустка"", - написала легкоатлетка.

За годину пост зібрав понад 7500 лайків і багато коментарів, в тому числі від іноземних користувачів.

"Приємно, що наші чемпіонки ще й дуже красиві", "бігунка і красуня", "такі живі фото😻 🔥", "крута", "Прекрасна", "чудова", - написали шанувальники.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук зайшла у воду в яскраво-червоному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.

На першому знімку спортсменка завмерла з мокрим волоссям, занурившись по стегна. Вона задивилася у воду з задумливим поглядом, напружила спину і дозволила милуватися своїм м'язистим тілом.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук вкотре показала себе в чорному купальнику, низ якого був частково білим. Образ Бех доповнила стильним капелюхом, а на руці можна побачити браслет. Романчук стояла навпроти доріжки до альтанки. Зірка відвела погляд від камери, показуючи свою ідеальну фігуру. Легкоатлетка на другому кадрі вже зробила акцент на грудях.

Нагадавши, фігуриста Бех-Романчук виставила напоказ свої "булочки" і похвалилася результатом

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