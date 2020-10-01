Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото со своего яркого отдыха

Красотка опубликовала фото, на которых хвастается подтянутой фигурой в голубом купальнике, сообщает Politeka.net.

Марина позировала на улице возле струек воды, и впоследствии была облита.

Спортсменка стояла в профиль, засветив накаченные ножки и ягодицы. От упругого тела Бех нельзя оторваться.

Ее глаза были немного скрыты за голубыми очками. Красотка широко улыбалась, даже когда ее облили водой.

"Теперь, после соревновательного сезона «впереди небольшой отпуск»", - написала легкоатлетка.

За час пост собрал более 7500 лайков и много комментариев, в том числе от иностранных пользователей.

"Приятно, что наши чемпионки ещё и очень красивые", "Бегунья и красотка", "Такие живые фото😻🔥", "Крутая", "Прекрасная", "Замечательная", - написали поклонники.

Напомним, Марина Бех-Романчук зашла в воду в ярко-красном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

На первом снимке спортсменка замерла с мокрыми волосами, погрузившись по бедра. Она засмотрелась в воду с задумчивым взглядом, напрягла спину и позволила любоваться своим мускулистым телом.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук раз показала себя в черном купальнике, низ которого был частично белым. Образ Бех дополнила стильной шляпой, а на руке можно увидеть браслет. Романчук стояла напротив дорожки к беседки. Звезда отвела взгляд от камеры, показывая свою идеальную фигуру. Легкоатлетка на втором кадре уже сделала акцент на груди.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ свои "булочки" и похвасталась результатом

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А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук похвасталась бархатным телом, расстегнув платье посреди улицы