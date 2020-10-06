Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і розповіла про Австрію

На фото спортсменка була в кросівках, піджаку, і смугастій сукні, а образ доповнила сонцезахисними окулярами. Романчук сиділа боком до камери і посміхалася, задерши трохи голову. Волосся у Бех були розпущені, а збоку можна побачити чорну сумочку. Дівчина сиділа на березі водойми в Австрії, а на тлі можна побачити гори. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут одне місце красивіше іншого, а це неймовірна Австрія", - написала красуня.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Там кльово! Я був) як у казці", "чарівна краса"," у вас унікальний стиль стрибків", " цікаво. Ось що я думаю про ваші фотографії", " свято для тебе ??", "Принцеса озера", "красива картинка", " дивовижні природні пейзажі. Ти виглядаєш так красиво","неймовірно чарівна".

Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото зі свого яскравого відпочинку.

Марина позувала на вулиці біля цівок води, і згодом була облита.

Спортсменка стояла в профіль, засвітивши накачані ніжки і сідниці. Від пружного тіла Бех не можна відірватися.

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