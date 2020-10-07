Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала, чим зайнята в спортзалі

На фото Юлія позувала в чорних лосинах, топі і кросівках. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама розвернулася спиною до об'єктива камери. Дівчина сіла на гімнастичний м'яч, розташувавшись біля бігових доріжок. Модель без сорому демонструвала рельєфну спину і п'яту точку, так і хочеться додати: "кращий вигляд". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - підписала фотографію Юлія.

Фанати поставили понад 150 лайків і написали коментарі:

"Візьму фото собі в профіль. Це на конкурс", "вогонь".

Раніше ми повідомляли, що українська фітнес-модель Юлія Мішура продемонструвала ідеальну фігуру.

Спортсменка із завидною регулярністю хвалиться формами в своєму Instagram. Красуня опублікувала фото, виставивши напоказ пружний животик.

Грайлива модель підняла кофту з принтом у вигляді зірочок. Мішура стиснула руками оголений бюст.

Ми писали, що відома українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пишними формами в білій футболці.

Дівчина зробила соковиті знімки на вулиці. Вона позувала в джинсах і білій футболці, під яку забула надіти нижню білизну. Великі груди моделі просвічувалися через тонку тканину.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура показала пружні стегна в тісних лосинах

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