Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала, чим зайнята в спортзалі
На фото Юлія позувала в чорних лосинах, топі і кросівках. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама розвернулася спиною до об'єктива камери. Дівчина сіла на гімнастичний м'яч, розташувавшись біля бігових доріжок. Модель без сорому демонструвала рельєфну спину і п'яту точку, так і хочеться додати: "кращий вигляд". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку", - підписала фотографію Юлія.
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Фанати поставили понад 150 лайків і написали коментарі:
"Візьму фото собі в профіль. Це на конкурс", "вогонь".
Раніше ми повідомляли, що українська фітнес-модель Юлія Мішура продемонструвала ідеальну фігуру.
Спортсменка із завидною регулярністю хвалиться формами в своєму Instagram. Красуня опублікувала фото, виставивши напоказ пружний животик.
Грайлива модель підняла кофту з принтом у вигляді зірочок. Мішура стиснула руками оголений бюст.
Ми писали, що відома українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пишними формами в білій футболці.
Дівчина зробила соковиті знімки на вулиці. Вона позувала в джинсах і білій футболці, під яку забула надіти нижню білизну. Великі груди моделі просвічувалися через тонку тканину.
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура показала пружні стегна в тісних лосинах
Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура без зайвого одягу запаморочила голову рельєфами
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура в тісних лосинах показала, що проробляє зі штангою в руках