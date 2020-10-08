Американська фітнес-модель Соммер Рей повеселилася на відпочинку в болотному бікіні

Спортсменка вже давно стала однією з найпопулярніших фітнес-моделей в соціальній мережі Instagram. Дівчина щодня показує, як займається спортом, як тренується і як стежить за собою. Намагаючись прокачати своє тіло по максимуму, Соммер багато часу проводить в спортзалі, як і її батьки-бодібілдери.

Оскільки пости Рей дуже популярні, вона почала випускати власний одяг для спортсменок, який рекламує на своїй сторінці. При цьому дівчина не соромиться показати пишні форми в бікіні, дизайн яких також створює. У мутно-болотному бікіні, що оголює сідниці, Соммер виглядала зухвало і спокусливо, що і відзначили користувачі Мережі:

"Вау. Такі м'які здаються. Сяючий вигляд тут; красиві ноги🌹 🌹 🌹; скажи слово😂; подивися на @ kateennet, більше ніколи не скаржся на товщину, LOL; Божественні види; така пухка дівчинка😳; всі жарти в сторону, вона чудова; я думаю, твої ніжки виглядають приголомшливо; безтурботний образ; бажаю, щоб я був поруч з тобою; 👏 зачаровують зображення !!! Люблю ідеальне ♥ ️. 😍 👍; Безжально спокусливо😘 🍑 🍑❤️».

Ми також писали, що знаменита фітнес-модель може похвалитися сталевими м'язами і власною колекцією одягу, яку створила для таких же спортсменок, як і вона сама. Тепер дівчина на відпочинку показує, як веселиться під час їзди на велосипеді і блищить на сонячних кадрах в незвичайних кольорових велосипедках.

"Хто хоче ще такого одягу ?! 😛 також Я тільки що запустила ці форми в більшій кількості кольорів на моєму сайті️️", - пише Соммер.

"Як це захоплює🍑 🍑 🍑; переоцінений цей вигляд; чорт візьми, якби я був цим велосипедним сидінням прямо зараз🥵 🥵 🥵 🥵; я щиро одержимий тобою; хто-небудь сказав тобі, що ти схожий на Леброна Джеймса?; бідний Джордан; спасибі за те, що Ви так мотивуєте і надихаєте, продовжуйте сяяти Sommer 💛».

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