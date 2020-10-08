Американская фитнес-модель Соммер Рэй повеселилась на отдыхе в болотном бикини

Спортсменка уже давно стала одной из самых популярных фитнес-моделей в социальной сети Инстаграм. Девушка каждый день показывает, как занимается спортом, как тренируется и как следит за собой. Стараясь прокачать свое тело по максимуму, Соммер много времени проводит в спортзале, как и ее родители-бодибилдеры.

Поскольку посты Рей очень популярны, она начала выпуска собственную одежду для спортсменок, которую рекламирует на своей странице. При этом девушка не стесняется показать пышные формы в бикини, дизайн которых также создает. В мутно-болотном бикини, оголяющем ягодицы, Соммер выглядела дерзко и соблазнительно, что и отметили пользователи сети:

«Вау. Такие мягкие кажутся. Сияющий вид здесь; Красивые ноги 🌹🌹🌹; Скажи слово😂; Посмотри на @kateennet, больше никогда не жалуйся на толщину, lol; божественные виды; такая пухленькая девочка😳; все шутки в сторону, она великолепна; Я думаю, твои ножки выглядят потрясающе; Беззаботный образ; Желаю, чтобы я был рядом с тобой; 👏 Завораживающие изображения !!! Люблю идеальное ♥ ️. 😍👍;Безжалостно соблазнительно 😘🍑🍑❤️».

Мы также писали, что знаменитая фитнес-модель может похвастаться стальными мышцами и собственной коллекцией одежды, которую создала для таких же спортсменок, как и она сама. Теперь девушка на отдыхе показывает, как веселится во время езды на велосипеде и блистает на солнечных кадрах в необычных цветных велосипедках.

«Кто хочет еще такой одежды ?! 😛 также я только что запустила эти формы в большем количестве цветов на моем сайте ☀️», - пишет Соммер.

«Как это восхищает🍑🍑🍑; Переоценен этот вид; Черт возьми, если бы я был этим велосипедным сиденьем прямо сейчас 🥵🥵🥵🥵; Я искренне одержим тобой; Кто-нибудь сказал тебе, что ты похож на Леброна Джеймса?; бедный Джордан; Спасибо за то, что вы так мотивируете и вдохновляете, продолжайте сиять Sommer 💛».

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