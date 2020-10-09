Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася досить пишними формами на пляжі

Спортсменка любить займатися на вулиці і часто показує в соціальній мережі Instagram, як робить це, як веселиться на пляжі і як вражає видом на заняттях. Вся справа в тому, що красуня не соромиться показувати і вдалі кадри в досить пікантних образах, і невдалі кадри в домашніх нарядах.

На фан-сторінках Соммер в Instagram досить часто також миготять превью-кадри з рекламних зйомок, а також фото, які сама Соммер не опублікувала в основному профілі. На одному з таких фото Рей блищала в рожевому бікіні в стилі ляльки Барбі і вразила підкачаним тілом, повернувшись до об'єктива боком.

Ось що написали фанати:

"Ти щойно вийшов з духовки, тому що ти неймовірно Гарячий; серпанок не вистачає; чудова міс в Batha Contunia, я тут; О Боже ! 🌹 🌹 🌹 ❤ ️ ; нереальний горіх🙏; ура така красива; Боже милостивий, чорт візьми, дівчинка лялечка Барбі; жінка для спокуси 😗G; розкішна дівчинка в рожевому; хочеться дивитися вічно; найвдаліший ракурс».

Спортсменка вже давно стала однією з найпопулярніших фітнес-моделей в соціальній мережі Instagram. Дівчина щодня показує, як займається спортом, як тренується і як стежить за собою. Намагаючись прокачати своє тіло по максимуму, Соммер багато часу проводить в спортзалі, як і її батьки-бодібілдери.

Оскільки пости Рей дуже популярні, вона почала випускати власний одяг для спортсменок, який рекламує на своїй сторінці. При цьому дівчина не соромиться показати пишні форми в бікіні, дизайн яких також створює. У мутно-болотному бікіні, що оголює сідниці, Соммер виглядала зухвало і спокусливо, що і відзначили користувачі Мережі.

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