Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась довольно пышными формами на пляже

Спортсменка любит заниматься на улице и часто показывает в социальной сети Инстаграм, как делает это, как веселится на пляже и как поражает видом на занятиях. Все дело в том, что красотка не стесняется показывать и удачные кадры в довольно пикантных образах, и неудачные кадры в домашних нарядах.

На фан-страницах Соммер в Инстаграм довольно часто также мелькают превью-кадры с рекламных съемок, а также фото, которые сама Соммер не опубликовала в основном профиле. На одном из таких фото Рей блистала в розовом бикини в стиле куклы Барби и поразила подкачанным телом, повернувшись к объективу боком.

Вот что написали фанаты:

«Ты только что вышла из духовки, потому что ты невероятно горяча; дымка не хватает; Чудесная мисс в Batha Contunia, я здесь; О Боже ! 🌹🌹🌹❤️; нереальный орех🙏; Ура такая красивая; Боже милостивый, черт возьми, девочка куколка Барби; Женщина для соблазна 😗g; роскошная девочка в розовом; хочется смотреть вечно; самая удачная поза».

Спортсменка уже давно стала одной из самых популярных фитнес-моделей в социальной сети Инстаграм. Девушка каждый день показывает, как занимается спортом, как тренируется и как следит за собой. Стараясь прокачать свое тело по максимуму, Соммер много времени проводит в спортзале, как и ее родители-бодибилдеры.

Поскольку посты Рей очень популярны, она начала выпуска собственную одежду для спортсменок, которую рекламирует на своей странице. При этом девушка не стесняется показать пышные формы в бикини, дизайн которых также создает. В мутно-болотном бикини, оголяющем ягодицы, Соммер выглядела дерзко и соблазнительно, что и отметили пользователи сети.

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