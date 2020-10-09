Американська фітнес-модель Лексі Кай показала переваги з пікантного ракурсу

Модель активно показує в соціальній мережі Instagram, як займається спортом в будь-який час і при цьому дуже щаслива. За словами Лексі, вона рада мати таку статуру і бути навіть злегка пухкою. Дівчина вважає, що любити себе можна в будь-якому стані, а тому не приховує тіло від уважних фанатів і показує його у всій красі.

Так, Лексі бере участь у багатьох фотосесіях і завжди намагається поділитися кращими кадрами звідти. Наприклад, дівчина рекламує білизну відомої марки і на фан-акаунтах відразу з'являються промо-фото з її зйомки. У помаранчевій білизні Кай показала себе в досить сміливих позах, адже сіточка ледь приховувала її достоїнства і відразу підкреслила пружний бюст.

Одне з фото було бурхливо оцінено шанувальниками:

«Ти гориш, тобі так жарко🔥🔥🔥🔥🔥; Просто красиво з шикарною посмішкою 😍; Красиво 🔥; Гарячий вид 🔥🔥🔥🔥😻; Veriiiii милий дитина❤️; Ви хочете бути поруч зі знаменитим; Відмінно👍Ти така гарна, ніби не одягнена зовсім 💲🤑💲🤑; Така красива 😘❤️❤; Відмінні фотографії, дуже красиве тіло 🔥🔥🔥; Чудово 😍; Самий літаючий образ, вибиває дух; Продовжуй качати сестричок 😊🙌🏽; Висока обслуговування❤️».

Раніше ми також писали, що Кай не приховує - їй приємна увага, але вона не хоче, щоб хтось брав з неї приклад і фанатично тренувався. Лексі впевнена, що все повинно бути в міру і треба слухати свій організм, щоб позбутися комплексів. Дівчина на одному з фото також показала, що може виглядати і справді незвично. В образі ляльки Барбі в рожевому комбінезоні з кольоровим принтом дівчина була не схожа на себе саму.

"Дуже красивий! Гарний наряд; занадто Краса🔥 😍 👌", " люблю, як ти одягаєшся; дійсно крутий наряд; вибухни все це, ти вже зламав всі кнопки; ідеально🌸 🐇 🍭 🦄; Супер приваблива моя мила цукерка; обожнюю це; вау !! Ідеальна жінка дійсно існує, ти зламала всі межі🔥 🔥 🔥", - пишуть користувачі.

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