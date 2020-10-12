Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе на радість фанатів

На фото мішура позувала без одягу, залишивши тільки білі трусики. Модель стояла боком до об'єктива камери, демонструючи підтягнуте тіло. Волосся Юлія залишила розпущеним, показавшись у ліжку. Зірка прикусила пальчик, роблячи знімок максимально спекотним, так і хочеться сказати:"Мотивуєш, ідеальний ракурс". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - в тегах написала зірка.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали один коментар: "красуня".

Повідомлялося, що українська модель Юлія Мішура недавно стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.

28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами. Дівчина часто хвалиться своїм шикарним тілом в Інстаграме, радуючи армію фанатів, яка за нею стежить.

Ми писали, що українська фітнес-модель Юлія мішура показала свої пружні місця під час тренування в спортзалі.

Юлія була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою, радуючи тисячі фанатів. Обтягуючі лосини виглядали просто бездоганно на пружних сідницях.

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