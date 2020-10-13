Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила фігурою в спортивній білизні

Минулого місяця знаменита українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла турнір Діамантової ліги, який відбувся в Катарі. На змаганнях у Досі українка показала найкращий результат сезону стрибком на 6,91 метра. Дівчина захоплює спортсменок і фітнес-красунь своєю завзятістю і формою, якої домагалася завдяки наполегливим тренуванням.

Показати своє підкачане тіло у всій красі і з вдалого ракурсу Марина також вирішила на простому Селфі, зробленим у ванній. Спортсменка позувала лише в білизні насичено-синього відтінку і в спортивній майці, що підкреслює плоский животик. Задерши тканину, дівчина продемонструвала ідеальний прес і тут же захопила мережу:

"Вона не тільки спортивна; дівчина Красива ...; Абсолютно красиво 🔥; Боже, ця дівчина нереальна; Наступна Топ-модель😍 😍 😍; приголомшливе тіло ... продовжуйте в тому ж дусі; що ти збираєшся там робити? 😁; Тиждень починається з вбиральні 👍😂😂😂; Вдалого вам тижня😌💙🏃🏻♀️⚡🥇; О, зараз прекрасний день 😍😂; найкрасивіша спортивна в Україні 😻❤️; Симпатична картинка 👌🏼».

Ми також писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук звикла вражати шанувальників не тільки досягненнями в спорті. Не так давно вона завоювала срібну нагороду на турнірі Golden Roof Challenge, який щорічно проходить в австрійському місті Інсбрук. А всього кілька хвилин тому модель вразила дивовижною фігурою в новій і чуттєвої зйомці.

Марина вирішила не тільки оригінально попрощатися з літом і теплою погодою, але ще і захопити підтягнутою після численних тренувань фігурою.

Дівчина цього разу позувала в насиченому Вишневому бікіні, який став в цьому році одним з найпопулярніших. Дана модель вигідно підкреслила її форми, ідеально всюди підкреслюючи кожен вигин дівчини. Розпустивши волосся, вона буквально змінилася, спортсменку було не впізнати.

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