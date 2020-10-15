Американський фітнес-модель Лексі Кай показала пікантний домашній кадр

Лексі прославилася в Instagram завдяки розповідям про себе, свого життя і відеозаписів із занять спортом. Так як дівчина володіє пишною фігурою, вона постійно займається спортом, щоб поліпшити свій вигляд, бути здоровіше, але при цьому вона відмовляється худнути. Лексі не подобається обмежувати себе в їжі, тому займається вона дуже старанно.

А завдяки домашнім кадрам, не схожим на інші, Лексі також підкорює Instagram. На одному з таких фото дівчина позувала в спортивній білизні, білому топі і з яскравою посмішкою на обличчі, адже під час того, як був зроблений знімок, вона лежала на підлозі разом з домашнім вихованцем.

Ось що пишуть в мережі:

"Ти мене заганяєш🔥 🤯 🤯 🥵; так мило❤️; розкішний вигляд, Вау; так чертовски гаряча красуня; відмінні кадри🔥 🔥; 😍 😍 так мило; так дуже дуже красиво; волосся😍 😍; відмінні кадри!4 ти вийдеш за мене заміж, дитинко💍; майстерні кадри🔥 🔥; ха-ха. Люблю цю собаку. 💪 🏼 💯 ; Приголомшливо️️; дивовижні картинки👍 🏼; бідна собака так ображена, лол; дуже мила картинка❤️».

Раніше ми також писали, що дівчина вже досить давно займається спортом, тому в її профілі практично всі фото і відео пов'язані з тренуваннями або демонстрацією спортивного одягу для них. Модель має щільну фігуру, пишні форми і абсолютно цього не соромиться, заявляючи, що такий формат свого образу її повністю влаштовує, адже вона не може змінити себе повністю і приймає це.

Тепер Лексі з легкістю виставляє напоказ пікантні частини тіла. Завдяки підкачаним сідницям навіть в спортивному костюмі дівчина виглядає привабливо і яскраво. У персиковому костюмі без принтів Кай продемонструвала, як підтягнула форми. Під час зйомки на природі їй вдалося вразити багатьох фанатів.

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