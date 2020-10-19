Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай здивувала спекотним фото, представивши новий імідж

Дівчина з пишними формами не боїться змінити імідж, щоб показати: вона може бути приваблива в будь-якій вазі і в будь-якій формі. Фітнес-модель схильна до повноти, тому легко набирає зайву вагу. Проте, Лексі з цього приводу не комплексує і з легкістю показує переваги в бікіні або ледь помітній білизні.

В цей же раз спортсменці вдалося підкреслити фігуру сукнею бірюзового кольору з глибоким декольте. Лексі показала при цьому бюст без білизни і вразила його розмірами. Засмагла шкіра зірки і світлі локони виглядали дуже доглянуто, що також відзначили фанати в мережі.

Відзначимо, що їй подобається це плаття, Лексі вирішила також похвалитися обновкою в своїй колекції суконь, які вона зрідка демонструє.

Ось що пишуть в мережі:

"Краса😍 😘 🌹; красива дама; чудово🔥❤️❤️; Ви отримали це, дитинко. Хм; чому це солодко👌 😍 😊; хитра дівчинка не зупиниться; дозвольте мені поговорити з вами; така красива🔥 🔥 🔥; люблю твоє плаття👗; абсолютно приголомшливий! Повна красуня 🔥; відмінно виглядає Лексі; Ви чертовски неймовірні!; Ти завжди виглядаєш чудово, дуже розумно і мило ❤️😘 сексуальна Малятко; як завжди, мила королева. 💗».

Ми також писали, що білява дівчина почала показувати, як вона займається, як підтягує форми і стежить за собою. При цьому, щоб підкреслити жіночну фігуру, вона вирішила періодично брати участь у фотосесіях, несхожих на інші. У них Лексі не позує в білизні або купальниках, але підкреслює достоїнства іншими нарядами.

Дівчина блищить в звабливих сукнях, модних спортивних костюмах і навіть приміряє образи офісних бізнес-леді, як цього разу. У чорному брючному костюмі і стильною маєчці на тонких лямках, Лексі вдалося підкорити всіх:

"Чудово🖤❤️🖤; ти завжди виглядаєш дуже розумно і дуже сексуально ❤ ️ 🤗 🥰 😘 мило❤️🥰; абсолютно приголомшливо; чудова💗 💝 💯; так, синій Бетмен одружується на Червоній Бетгерл; ці ноги!; Ти виглядаєш так приголомшливо ❤; хто - небудь ще не кричить вам? 💕 ; Так красиво, як завжди, вау😍 😍 😍; виглядає як зазвичай приголомшливо 😘 з усіх боків посипалися❤❤️🔥 💯".

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