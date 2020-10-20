Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як пустує вдома під час приготування їжі

Молода спортсменка стала відома завдяки відео, які публікувала після тренувань. В Instagram Соммер публікує досить особисті фото, а також без зміщення демонструє тіло в бікіні. Цього разу одна з найпопулярніших фітнес-моделей вирішила показати, як веселилася під час зйомки на кухні.

Дівчина позувала пудровому боді, ледь прикриває сідниці, і тоненькому ТОПі, лямки якого помітні на засмаглій спині Рей. При цьому також видно, що хтось явно помацав красуню за сідниці-сліди рук з борошном навмисно прочинені і виставлені напоказ.

Сама дівчина повернена до об'єктива боком, щоб показати красу нібито домашнього образу з усіх боків. Перед нею на столі видно тісто, а сама Соммер зображує, ніби щось готувала.

Пікантний образ вийшов вельми спокусливим.

Раніше ми писали, що дівчина намагається влаштовувати модні фотосесії, щоб просунути свій одяг. Не так давно Соммер почала розробку нової колекції спортивного та пляжного одягу, тому всіляко показує ту на своїх нових фото. Оскільки аудиторія у спортсменки досить велика, кожна презентація нових образів проходить досить бурхливо.

І останній раз не був винятком. Соммер поділилася кадрами, на яких позувала в модному купальнику рожевого кольору з ремінцем на талії, білих чоботях і джинсівці такого ж відтінку, яку спустила з плечей на деяких фото.

"давай дитинко, давай поїдемо. ми можемо втекти до великого Сонця", - пише спортсменка під кокетливими фото у машини.

"Лана кап😍 і Ти виглядаєш красиво💕; отримайте правильні кути🐬 🐬 🐬 🐬; ви знаєте, що ваша талія насправді не виглядає так, будь ласка, не могли б ми зробити фото без фотошопу; люблю цей Мустанг; хто-небудь коли-небудь говорив тобі, що у тебе красиві булочки?; купається в розкоші, форми вже просочилися з усіх боків; це виглядає дуже цікаво; потрібно продовжити такі фото; Як солодко, дуже багато рожевого".

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