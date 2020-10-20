Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как шалит дома во время приготовления еды 

Молодая спортсменка стала известна благодаря видео, которые публиковала после тренировок. В Инстаграм Соммер публикует довольно личные фото, а также без смещения демонстрирует тело в бикини. В этот раз одна из самых популярных фитнес-моделей решила показать, как веселилась во время съемки на кухне.

Девушка позировала пудровом боди, едва прикрывающем ягодицы, и тоненьком топе, лямки которого заметны на загорелой спине Рей. При этом также видно, что кто-то явно потрогал красотку за ягодицы – следы рук с мукой намеренно приоткрыты и выставлены напоказ.

Сама девушка повернута к объективу боком, чтобы показать красоту якобы домашнего образа со всех сторон. Перед ней на столе видно тесто, а сама Соммер изображает, будто что-то готовила.

Популярные статьи сейчас

Фреймут на кухне судьи шоу "Мастер Шеф" Хименеса-Браво жестко досталось: "Вызывает изжогу"

Русская Кардашьян в ультра-коротком наряде покорила нежностью и глубиной декольте: "Роскошь и любовь"

Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк: «Чья семья будет унижена…»

Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
Показать еще

Пикантный образ получился весьма соблазнительным.

Ранее мы писали, что девушка старается устраивать модные фотосессии, чтобы продвинуть свою одежду. Не так давно Соммер начала разработку новой коллекции спортивной и пляжной одежды, поэтому всячески показывает ту на своих новых фото. Поскольку аудитория у спортсменки довольно большая, каждая презентация новых образов проходит достаточно бурно.

И последний раз не был исключением. Соммер поделилась кадрами, на которых позировала в модном купальнике розового цвета с ремешком на талии, белых сапогах и джинсовке такого же оттенка, которую спустила с плеч на некоторых фото.

«давай детка, давай поедем. мы можем убежать к великому солнцу», - пишет спортсменка под кокетливыми фото у машины.

«Лана кап😍 и ты выглядишь красиво💕; Получите правильные углы 🐬🐬детка, прокати🐬🐬; вы знаете, что ваша талия на самом деле не выглядит так, пожалуйста, не могли бы мы сделать фото без фотошопа; Люблю этот мустанг; Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что у тебя красивые булочки?; купается в роскоши, формы уже просочились со всех сторон; это выглядит очень интересно; нужно продолжить такие фото; как сладко, очень много розового».

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини

 