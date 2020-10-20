Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как шалит дома во время приготовления еды

Молодая спортсменка стала известна благодаря видео, которые публиковала после тренировок. В Инстаграм Соммер публикует довольно личные фото, а также без смещения демонстрирует тело в бикини. В этот раз одна из самых популярных фитнес-моделей решила показать, как веселилась во время съемки на кухне.

Девушка позировала пудровом боди, едва прикрывающем ягодицы, и тоненьком топе, лямки которого заметны на загорелой спине Рей. При этом также видно, что кто-то явно потрогал красотку за ягодицы – следы рук с мукой намеренно приоткрыты и выставлены напоказ.

Сама девушка повернута к объективу боком, чтобы показать красоту якобы домашнего образа со всех сторон. Перед ней на столе видно тесто, а сама Соммер изображает, будто что-то готовила.

Пикантный образ получился весьма соблазнительным.

Ранее мы писали, что девушка старается устраивать модные фотосессии, чтобы продвинуть свою одежду. Не так давно Соммер начала разработку новой коллекции спортивной и пляжной одежды, поэтому всячески показывает ту на своих новых фото. Поскольку аудитория у спортсменки довольно большая, каждая презентация новых образов проходит достаточно бурно.

И последний раз не был исключением. Соммер поделилась кадрами, на которых позировала в модном купальнике розового цвета с ремешком на талии, белых сапогах и джинсовке такого же оттенка, которую спустила с плеч на некоторых фото.

«давай детка, давай поедем. мы можем убежать к великому солнцу», - пишет спортсменка под кокетливыми фото у машины.

«Лана кап😍 и ты выглядишь красиво💕; Получите правильные углы 🐬🐬детка, прокати🐬🐬; вы знаете, что ваша талия на самом деле не выглядит так, пожалуйста, не могли бы мы сделать фото без фотошопа; Люблю этот мустанг; Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что у тебя красивые булочки?; купается в роскоши, формы уже просочились со всех сторон; это выглядит очень интересно; нужно продолжить такие фото; как сладко, очень много розового».

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