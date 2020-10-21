Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе в автомобілі

На фото красуня була в наряді з великим декольте. Зірка сиділа пристебнутою, а в руках тримала льодяник. Красуня спокусливо обійняла його губами, заманюючи своїми вміннями. Волосся у Соммер були розпущеним, а образ Рей доповнила сережками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що я взагалі роблю?",- написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайків і не писали Коментарі під знімком, так як кадр був опублікований в сторіс, але так і хочеться додати: "занадто жарко".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася бездоганною фігурою, вбравшись в елегантну білизну.

"Однакова, але різна», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Соммер Рей позує в красивій нижній білизні, елегантно вмостившись на камеру. При цьому на кожному окремому знімку красуня демонструє ідеальне тіло в різних позах, грайливо поглядаючи в кадр.

Ми писали, що американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася жарким чином в сірій білизні.

Соммер не відмовляється від оригінальної зйомки в самих різних образах, які показує в реальному житті. Наприклад, однією з найпопулярніших таких фотосесій стала та, в якій Рей блищала в сірій білизні з натуральних тканин і сорочці, яку навмисно спустила з плечей.

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