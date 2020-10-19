Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала свое идеальное тело

Знаменитость заработала идеальные формы, благодаря упорным тренировкам, передает Politeka.net. Ее Инстаграм полон фотографий, на которых она показывает свои ягодицы и другие части тела в самых смелых нарядах.

На одних из последних снимков знаменитость предстала в черном бархатном боди, которое спустилось с плечей.

При этом накаченные, загорелые ножки звезды соблазнительно блестели на свету. Кроме того, модель натянула на них белоснежные гольфики, которые смотрелись на фото чудесно.

Соммер покружилась перед камерой и показала шикарный вид сзади, который просто завораживал.

Упругие ягодицы, как и ножки, красиво сияли. Модель закинула свои волнистые волосы набок, хвастаясь совершенством образа - звезда достойна зависти.

"Гром бедра ⚡️", - написала Рэй.

За 12 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев, в которых пользователи сети высказывали свое восхищение.

Напомним, модель Соммер Рэй предстала в коротком кожаном топике. Наряд обтянул ее тело без белья, а также оголил красивый животик.

Впереди на коже были пикантные вырезы, соединенные тонкими бретельками с железными колечками.

Такая фигура выглядела просто невероятно в откровенном топике.

Ранее сообщалось, что модели Соммер Рэй удалось впечатлить многих своих поклонников, все дело в том, что красотка позировала не одна. Девушка примерила мини-бикини белого цвета в черную крапинку, а ее подруга красно-желтый купальник довольно насыщенных тонов. При этом обе светловолосые девушки выглядели подтянуто и изящно.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

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