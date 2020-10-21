Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя в автомобиле

На фото красотка была в наряде с большим декольте. Звезда сидела пристегнутой, а в руках держала леденец. Красотка соблазнительно обняла его губами, завлекая своими умениями. Волосы у Соммер были распущенными, а образ Рэй дополнила серьгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что я вообще делаю?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайков и не писали комментарии под снимком, так как кадр был опубликован в сторис, но так и хочется добавить: "Слишком жарко".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась безупречной фигурой, нарядившись в элегантное белье.

«Одинаковая, но разная», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Соммер Рэй позирует в красивом нижнем белье, элегантно умостившись на камеру. При этом на каждом отдельном снимке красотка демонстрирует идеальное тело в разных позах, игриво поглядывая в кадр.

Мы писали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй похвалилась жарким образом в сером белье.

Соммер не отказывается от оригинальной съемки в самых разных образах, которые показывает в реальной жизни. К примеру, одной из самых популярных таких фотосессий стала та, в которой Рей блистала в сером белье из натуральных тканей и рубашке, которую намеренно спустила с плеч.

Напомним, Соммер Рей устроила бесстыдные игры со своими "вареничками" на кухне

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй блеснула впечатляющими ягодицами в распутном боди

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