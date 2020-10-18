Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала жаркий образ в джинсовом костюме

Девушка в 21 год является одной из самых востребованных фитнес-моделей, а также самой молодой из них. Соммер уже обзавелась собственным магазином, который постоянно рекламирует и отмечает презентации новых коллекций одежды.

Для того, чтобы поддерживать образ, девушка начала сниматься в необычных фотосессиях и каждый раз в другом имидже. Так, на фото можно увидеть, как стильная блондинка снова акцентировала внимание на бюсте. Рей распахнула куртку, под которой нет даже лифчика и соблазнительно позировала посреди дороги.

При этом девушка дополнила образ такими же светло-серыми джинсами с высокой посадкой и распустила светлые локоны. Пикантная деталь ее образа также не осталась незамеченной фанатами:

«Что ж, мы видим здесь настоящую страсть😂😂🤫; девушка выглядит просто волшебно😍; Не бюстгальтер красит тебя, а этот взгляд 😜; Ты должен посмотреть на мой дм; огонь, она страстно искушает любого🔥😀; присмотритесь, что-то поскользнулось; Ваше тело - это ваш храм, если ваш храм может быть маленьким, но всегда идеальным; там так потрясающе; Хорошо, я смотрю на них часами; Что ж, тогда твои проблемы выглядели бы неплохо».

Мы ранее сообщали, что девушка продвигает собственную коллекцию одежды и подчеркивает, что не стесняется своих форм. Дело в том, что Соммер заметно подкачала ягодицы, однако ее бюст фактически нулевого размера всегда подвергали критике в Инстаграм. Соммер считает, что ей нечего стыдиться и в доказательство этого распахнула рубашку и показала формы без белья.

Фото вышло провокативным и вызвало бурю из комментариев в сети:

«Возьми рубашку; Просто красиво; Соммер вы встречаетесь с Джарвисом; ты идеальна 💪😘❤️; Они точно не жирные; Просто натяните рубашку чуть-чуть, чтобы не надеть ее 😂; Красивая мэм 😇; У тебя очень удачливый фотограф; Кто именно сказал, что они плоские; да, без рубашки; И я влюблен в твои брови. 🥰; Дай мне немного твоего торта 😋🎂🎂🍰; Разве это не та картинка, что у Джарвиса в качестве экрана блокировки?».

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини