Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на відпочинку

Марина цього разу здалася в жовтому купальнику. Дівчина сиділа на гойдалках, взявшись руками за ланцюг. Бех розвернулася спиною до камери, демонструючи пружну п'яту точку. Волосся Романчук вирішила залишити розпущеним, а позувала на пляжі біля моря. Як відомо, легкоатлетка зараз відпочиває у відпустці в Єгипті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бувають дуже красиві світанки.

Вам подобаються ці кольори?) ",- підписала зірка фотографію.

Фанати поставили 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я просто в захваті від твоїх красивих фото", "я хотів би бути гойдалками" ," ви вмієте показувати!", "Ласкаво просимо в Шарм Ель Шейх, прекрасна чемпіонку світу" ," я збираюся до трьох, навіть не знімаючи", "у тебе клин", "Ваше сексуальне тіло приваблює цих теплих кольорів Африки", "Богиня", "Здрастуйте. Я б хотів побачити тебе без одягу, спасибі".

Ми повідомляли, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про свій відпочинок.

Легкоатлетка записала кілька сторіз, в яких похвалилася фігурою: "сама пружність". Бех постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з палітуркою посередині. В результаті виріз додав пікантності образу, тим більше, що з нього виглядали груди.

Нагадавши, Бех-Романчук показала ідеальне тіло в крихітному купальнику на пляжі

Також Politeka писала, що Бех-Романчук без сорому показала самі засмаглі місця в купальнику

А ще Politeka повідомляла, що Бех-Романчук максимально натягнула трусики бікіні, показавши себе у всій красі



