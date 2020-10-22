Американська фітнес-модель Соммер Рей показала підкачане тіло в новій білизні болотного кольору
Фітнес-модель зовсім не боїться показати своє тіло на камеру. Так як Рей народилася в родині спортсменів і бодібілдерів, займається спортом вона з самого дитинства, а свій Instagram завела виключно для публікації особистого контенту.
Згодом Соммер змінила своє ведення Інстаграма і почала показувати, як проводить тренування, які вправи допомагають їй перетворити свою фігуру і який одяг вона носить.
Тепер на фан-акаунтах також активно показують особисті фото Соммер, адже найчастіше вона публікує постановочні кадри з професійних фотосесій. Домашні ж кадри можна зустріти досить рідко.
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На знімку видно, як Рей крутить сідницями перед дзеркалом в Болотній білизні і демонструє переваги з вдалого боку. При цьому дівчина не стала показувати бюст-через розмір своїх грудей вона не комплексує, але пишається, що змогла зробити сідниці «як у Кім».
"Любов ❤️; залиш тільки фанатів; Вау, вау, соммер, вау; ви збираєтеся робити тільки фабрики; Я товщі; мені подобається твоя ... картина; дуже приємно знати, що у тебе є ...)); Я просто не можу відірвати від них очей; сама ідеальна дівчина в світі💛 💛 💛; хороший наряд; такі розкішні ягідки ❤ ️ Боже мій @ myleshurley15; ці боти такі швидкі; якщо ти носиш бюстгальтер, там нічого немає».
Також до цього ми писали, чтр молода спортсменка стала відома завдяки відео, які публікувала після тренувань. В Instagram Соммер публікує досить особисті фото, а також без збентеження демонструє тіло в бікіні.
Одна з найпопулярніших фітнес-моделей вирішила показати, як веселилася під час зйомки на кухні. дівчина позувала пудровому боді, ледь прикриває сідниці, і тоненькому ТОПі, лямки якого помітні на засмаглій спині Рей. При цьому також видно, що хтось явно помацав красуню за сідниці-сліди рук з борошном навмисно прочинені і виставлені напоказ.
Сама дівчина повернена до об'єктива боком, щоб показати красу нібито домашнього образу з усіх боків. Перед нею на столі видно тісто, а сама Соммер зображує, ніби щось готувала.
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