Соммер в домашнем виде выглядела не так, как обычно

Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подкачанное тело в новом белье болотного цвета

Фитнес-модель совсем не боится показать свое тело на камеру. Так как Рей родилась в семье спортсменов и бодибилдеров, занимается спортом она с самого детства, а свой Инстаграм завела исключительно для публикации личного контента.

Со временем Соммер изменила свое ведение Инстаграма и начала показывать, как проводит тренировки, какие упражнения помогают ей преобразить свою фигуру и какую одежду она носит.

Теперь на фан-аккаунтах также активно показывают личные фото Соммер, ведь чаще всего она публикует постановочные кадры с профессиональных фотосессий. Домашние же кадры можно встретить довольно редко.

На снимке видно, как Рей крутит ягодицами перед зеркалом в болотном белье и демонстрирует достоинства с удачной стороны. При этом девушка не стала показывать бюст – из-за размера своей груди она не комплексует, но гордится, что смогла сделать ягодицы «как у Ким».

«Любовь ❤️; оставь только фанатов; Вау, вау, соммер, вау; Вы собираетесь делать только фабрики; Я толще; мне нравится твоя ... картина; Очень приятно знать, что у тебя есть ...)); Я просто не могу оторвать от них глаз; Самая идеальная девушка в мире 💛💛💛; Хороший наряд; такие роскошные ягодички❤️Боже мой @ myleshurley15; Эти боты такие быстрые; Если ты носишь бюстгальтер, там ничего нет».

Также до этого мы писали, чтр молодая спортсменка стала известна благодаря видео, которые публиковала после тренировок. В Инстаграм Соммер публикует довольно личные фото, а также без смущения демонстрирует тело в бикини.

Одна из самых популярных фитнес-моделей решила показать, как веселилась во время съемки на кухне. девушка позировала пудровом боди, едва прикрывающем ягодицы, и тоненьком топе, лямки которого заметны на загорелой спине Рей. При этом также видно, что кто-то явно потрогал красотку за ягодицы – следы рук с мукой намеренно приоткрыты и выставлены напоказ.

Сама девушка повернута к объективу боком, чтобы показать красоту якобы домашнего образа со всех сторон. Перед ней на столе видно тесто, а сама Соммер изображает, будто что-то готовила.

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