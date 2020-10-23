Американська фітнес-модель Соммер Рей показала пружні сідниці після численних занять в залі

Спортсменка може з гордістю похвалитися одним з найпопулярніших Instagram акаунтів. Дівчина вже кілька років веде спортивний блог, показує свої тренування і навіть відкрила магазин одягу для фітнес-красунь. У Соммер вже більше 25 мільйонів шанувальників, тому кожне її фото бурхливо обговорюється в мережі.

При цьому на фан-акаунтах почали публікувати особисті фото дівчини, які вона сама в основному профілі не показує, а тільки в сторі. На них, як правило, Рей в домашньому вигляді хвалиться достоїнствами і веселить танцями на камеру. На одному з таких кадрів Рей спустила лямки ліфчика і повернулася спиною до камери.

Дівчина вирішила показати підкачані сідниці в кольоровому бікіні з високою посадкою, але не переборщила з пікантністю і не оголила зайвого. Інтригуючий кадр не залишив фанатів байдужими:

"Хто б міг подумати, що вона сама симпатична дівчина 🤔 чесно️️; мені краще; нереально🔥 👌 💙 🤤; дівчинка вогонь, дарує нам багато пристрасті🔥 🔥; Соммер ти така красива; нагадування: ви можете робити все, що захочете. Не дозволяйте нікому говорити вам зворотне; та таку розкіш треба плекати❤❤️❤️; моя королева; ти така чудова 🥺; образ дикої кішечки😻 😻; ви буквально богиня🥺 ✨; банда небезпечних булочок; Красуня і спереду і ззаду».

Ми також писали, що знаменитість заробила ідеальні форми, завдяки наполегливим тренуванням. Її Instagram сповнений фотографій, на яких вона показує свої сідниці та інші частини тіла в найсміливіших нарядах.

На одних з останніх знімків знаменитість постала в чорному оксамитовому боді, яке спустилося з плечей.

При цьому накачані, засмаглі ніжки зірки спокусливо блищали на світлі. Крім того, модель натягнула на них білосніжні гольфики, які виглядали на фото чудово.

Соммер покружляла перед камерою і показала шикарний вигляд ззаду, який просто заворожував. Пружні сідниці, як і ніжки, красиво сяяли. Модель закинула своє хвилясте волосся набік, хвалячись досконалістю образу-зірка гідна заздрості.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні