Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала упругие ягодицы после многочисленных занятий в зале

Спортсменка может с гордостью похвастаться одним из самых популярных Инстаграм аккаунтов. Девушка уже несколько лет ведет спортивный блог, показывает свои тренировки и даже открыла магазин одежды для фитнес-красоток. У Соммер уже более 25 миллионов поклонников, поэтому каждое ее фото бурно обсуждается в сети.

При этом на фан-аккаунтах начали публиковать личные фото девушки, которые она сама в основном профиле не показывает, а только в Стори. На них, как правило, Рей в домашнем виде хвастается достоинствами и веселит танцами на камеру. На одном из таких кадров Рей спустила лямки лифчика и повернулась спиной к камере.

Девушка решила показать подкачанные ягодицы в цветном бикини с высокой посадкой, но не переборщила с пикантностью и не оголила лишнего. Интригующий кадр не оставил фанатов безразличными:

«Кто бы мог подумать, что она самая симпатичная девушка 🤔 честно, какие развороты?🤷‍♀️; Мне лучше; Нереально 🔥👌💙🤤; девочка огонь, дарит нам много страсти🔥🔥; Соммер ты такая красивая; Напоминание: вы можете делать все, что захотите. Не позволяйте никому говорить вам обратное; да такую роскошь надо лелеять️❤️❤️; моя королева; Ты такая великолепная 🥺; образ дикой кошечки 😻😻; Вы буквально богиня 🥺✨; банда опасных булочек; красавица и спереди и сзади».

Мы также писали, что знаменитость заработала идеальные формы, благодаря упорным тренировкам. Ее Инстаграм полон фотографий, на которых она показывает свои ягодицы и другие части тела в самых смелых нарядах.

На одних из последних снимков знаменитость предстала в черном бархатном боди, которое спустилось с плечей.

При этом накаченные, загорелые ножки звезды соблазнительно блестели на свету. Кроме того, модель натянула на них белоснежные гольфики, которые смотрелись на фото чудесно.

Соммер покружилась перед камерой и показала шикарный вид сзади, который просто завораживал. Упругие ягодицы, как и ножки, красиво сияли. Модель закинула свои волнистые волосы набок, хвастаясь совершенством образа - звезда достойна зависти.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини