Відома українська телеведуча Олександра Лобода, колишня ведуча "ПроФутболу", показала себе і розповіла про Кіберспорт
На фото красуня позувала в чорному топі, кофті, рукави якої закинула через плечі, і штанях. Волосся у Лободи були розпущеними, а в руках Олександра тримала джойстик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як ви ставитеся до кіберспорту? Нещодавно довелося цікавитися цією темою. І для мене це стало відкриттям, що в Україні - це офіційний вид спорту. У деяких університетах є кафедри кіберспорту.
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Dota 2, CS вже не просто ігри на домашніх комп'ютерах юних хлопців, а міжнародні турніри, які збирають мільйонну аудиторію і мільйонні призові", - написала красуня.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"З кожним разом все гаряче. На вулиці холоднішає, а ти навпаки скидаєш одяг", "я це спортом не можу назвати .. дуже поганий приклад для маленьких дітей . Батьки намагаються змусити дітей вийти з дому, тренуватися , а вони їм кажуть : Я хочу цим видом спорту займатися, і не треба нікуди ходити . сидиш вдома їси і тренуєшся і деградуєш", "Вау красива дівчина", "неперевершена Саша Лобода".
Повідомлялося, що колишня дружина екс-капітана «Динамо» Ірина Морозюк посвітила чудовими вигинами, вбравшись в одне боді.
"Якщо кросівки, то....» - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Морозюк позує в одному боді, ефектно присівши біля камери. Завдяки цьому, можна було оцінити красу знаменитості, що і зробили її шанувальники.
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