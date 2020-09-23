Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала о проблеме

На фото красотка позировала с распущенными волосами и в желтом платье. Александра подняла одну руку вверх, а глаза закрыла от удовольствия. Образ телеведущая дополнила ярким макияжем, делая фото максимально соблазнительным и нежным. Лобода решила не надевать белье, придавая снимку особой пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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«Красота требует жертв» - примовляла мама, заплітаючи коси в дитячий садочок👧🏽 ⠀ Сенс цих слів розумієш роками пізніше: коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерку чи до косметолога🤷🏻‍♀️ і цей список можна продовжити... ⠀ Чоловікам, це, напевно не зрозуміти😂 ⠀ Адже ідеальний чоловічий педікюр - це чисті носочки🧦 манікюр - можна і зубчиками відкусити шматок нігтя і ніхто не помітить🙈 Що таке епіляція? - це новий станок джелєт, куплений в Ашані👦🏿 Ну і похід в барбер шоп можна разок пропустити - щетина чоловікам додає мужності🧔🏻 ⠀ Доглянута дівчина такого дозволити собі не може🤪 ⠀ Тому, чоловіки, цінуйте зовнішню красу та доглянутість своїх половинок😌 Нам звісно приємно в дзеркалі бачити красотку, але в певній мірі ми робимо це для вас👏🏻 ⠀ Я вже мовчу про фінансову сторону медалі- напевно ось чому кажуть, що зарплатня жінки - її гроші, а чоловіка - спілні😂

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"Красота требует жертв - говорила мама, заплетая косы в детский садик. Смысл этих слов понимаешь позже. Когда идешь, например, к стоматологу, на лазерную эпиляцию или к косметологу. И этот список можно продолжить. Мужчинам это, наверное, не понять", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Настоящая красавица, всегда красавица", "Саша, может в модели? А потом в футбол", "Желтый цвет вам идет, красотка Александра, удачи вам в эфире", "Как можно быть такой красивой", "Роскошная".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала об аварии.

На фото красотка позировала в белой майке, джинсах и кожаной косухе. Образ Александра дополнила ремнем на талии.

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