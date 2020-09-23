Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала о проблеме

На фото красотка позировала с распущенными волосами и в желтом платье. Александра подняла одну руку вверх, а глаза закрыла от удовольствия. Образ телеведущая дополнила ярким макияжем, делая фото максимально соблазнительным и нежным. Лобода решила не надевать белье, придавая снимку особой пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Красота требует жертв - говорила мама, заплетая косы в детский садик. Смысл этих слов понимаешь позже. Когда идешь, например, к стоматологу, на лазерную эпиляцию или к косметологу. И этот список можно продолжить. Мужчинам это, наверное, не понять", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Настоящая красавица, всегда красавица", "Саша, может в модели? А потом в футбол", "Желтый цвет вам идет, красотка Александра, удачи вам в эфире", "Как можно быть такой красивой", "Роскошная".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала об аварии.

На фото красотка позировала в белой майке, джинсах и кожаной косухе. Образ Александра дополнила ремнем на талии.

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