«Красота требует жертв» - примовляла мама, заплітаючи коси в дитячий садочок👧🏽 ⠀ Сенс цих слів розумієш роками пізніше: коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерку чи до косметолога🤷🏻‍♀️ і цей список можна продовжити... ⠀ Чоловікам, це, напевно не зрозуміти😂 ⠀ Адже ідеальний чоловічий педікюр - це чисті носочки🧦 манікюр - можна і зубчиками відкусити шматок нігтя і ніхто не помітить🙈 Що таке епіляція? - це новий станок джелєт, куплений в Ашані👦🏿 Ну і похід в барбер шоп можна разок пропустити - щетина чоловікам додає мужності🧔🏻 ⠀ Доглянута дівчина такого дозволити собі не може🤪 ⠀ Тому, чоловіки, цінуйте зовнішню красу та доглянутість своїх половинок😌 Нам звісно приємно в дзеркалі бачити красотку, але в певній мірі ми робимо це для вас👏🏻 ⠀ Я вже мовчу про фінансову сторону медалі- напевно ось чому кажуть, що зарплатня жінки - її гроші, а чоловіка - спілні😂