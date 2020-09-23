Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "Профутболу", показала себе і розповіла про проблему

На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в жовтій сукні. Олександра підняла одну руку вгору, а очі закрила від задоволення. Образ телеведуча доповнила яскравим макіяжем, роблячи фото максимально спокусливим і ніжним. Лобода вирішила не надягати білизну, надаючи знімку особливої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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«Красота требует жертв» - примовляла мама, заплітаючи коси в дитячий садочок👧🏽 ⠀ Сенс цих слів розумієш роками пізніше: коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерку чи до косметолога🤷🏻‍♀️ і цей список можна продовжити... ⠀ Чоловікам, це, напевно не зрозуміти😂 ⠀ Адже ідеальний чоловічий педікюр - це чисті носочки🧦 манікюр - можна і зубчиками відкусити шматок нігтя і ніхто не помітить🙈 Що таке епіляція? - це новий станок джелєт, куплений в Ашані👦🏿 Ну і похід в барбер шоп можна разок пропустити - щетина чоловікам додає мужності🧔🏻 ⠀ Доглянута дівчина такого дозволити собі не може🤪 ⠀ Тому, чоловіки, цінуйте зовнішню красу та доглянутість своїх половинок😌 Нам звісно приємно в дзеркалі бачити красотку, але в певній мірі ми робимо це для вас👏🏻 ⠀ Я вже мовчу про фінансову сторону медалі- напевно ось чому кажуть, що зарплатня жінки - її гроші, а чоловіка - спілні😂

A post shared by Oleksandra Loboda (@aleksika) on

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"Краса вимагає жертв-говорила мама, заплітаючи коси в дитячий садок. Сенс цих слів розумієш пізніше. Коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерну епіляцію або до косметолога. І цей список можна продовжити. Чоловікам це, напевно, не зрозуміти", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Справжня красуня, завжди красуня", " Саша, може в моделі? А потім у футбол", "жовтий колір вам йде, красуня Олександра, удачі вам в ефірі", "як можна бути такою красивою", "розкішна".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про аварію.

На фото красуня позувала в білій майці, джинсах і шкіряній косусі. Образ Олександра доповнила ременем на талії.

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