Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "Профутболу", показала себе і розповіла про проблему

На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в жовтій сукні. Олександра підняла одну руку вгору, а очі закрила від задоволення. Образ телеведуча доповнила яскравим макіяжем, роблячи фото максимально спокусливим і ніжним. Лобода вирішила не надягати білизну, надаючи знімку особливої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Краса вимагає жертв-говорила мама, заплітаючи коси в дитячий садок. Сенс цих слів розумієш пізніше. Коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерну епіляцію або до косметолога. І цей список можна продовжити. Чоловікам це, напевно, не зрозуміти", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Справжня красуня, завжди красуня", " Саша, може в моделі? А потім у футбол", "жовтий колір вам йде, красуня Олександра, удачі вам в ефірі", "як можна бути такою красивою", "розкішна".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про аварію.

На фото красуня позувала в білій майці, джинсах і шкіряній косусі. Образ Олександра доповнила ременем на талії.

Нагадавши, зухвала ведуча "ПроФутбол" звела з розуму осикою талією в міні-сукні

Також Politeka писала, що ведуча "ПроФутбол" в міні залізла на автомобіль, спокусивши позою

А ще Politeka повідомляла, що томна ведуча "Профутболу" показала в корсеті, як виглядає рай



