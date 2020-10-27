Известная украинская телеведущая Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбола", показала себя и рассказала о киберспорте
На фото красотка позировала в черном топе, кофте, рукава которой забросила через плечи, и штанах. Волосы у Лободы были распущенными, а в руках Александра держала джойстик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как вы относитесь к киберспорту? Недавно пришлось интересоваться этой темой. И для меня эту стало открытием, что в Украине - это официальный вид спорта. В некоторых университетах есть кафедры киберспорта.
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Dota 2, CS уже не просто игры на домашних компьютерах юных парней, а международные турниры, которые собирают миллионную аудиторию и миллионные призовые", - написала красотка.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"С каждым разом все горячее. На улице холодает, а ты наоборот сбрасываешь одежду", "Я это спортом не могу назвать .. очень плохой пример для маленьких детей . Родители пытаются заставить детей выйти из дома , тренироваться , а они им говорят : я хочу этим видом спорта заниматься , и не надо никуда ходить . сидишь дома кушаешь и тренируешься и деградируешь", "Вау красивая девушка", "Непревзойденная Саша Лобода".
Сообщалось, что бывшая жена экс-капитана «Динамо» Ирина Морозюк посветила великолепными изгибами, нарядившись в одно боди.
«Если кроссовки, то….» - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Морозюк позирует в одном боди, эффектно присев возле камеры. Благодаря этому, можно было оценить красоту знаменитости, что и сделали ее поклонники.
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