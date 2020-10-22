Известная украинская телеведущая Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбол", показала себя и рассказала о новом опыте

На фото красотка позировала в сапогах, леопардовом платье с поясом на талии и косухе. Девушка соблазнительно села на капот Мустанга, задрав одну ногу. Волосы у Александры были распущенными, а образ Лобода дополнила колготами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Звезда отметила, что устроила тест Мустангу. Оказалось, машина очень аппетитная, ведь на 100 км потратила 14,3 л. Лобода добавила, что хотела бы себе малометражку.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"На твоем фото это корыто как жигули, ты просто пушка", "Вы тут обе топ", "Тебе мустанг так идет", "Ты ракета, бомба, не могу насмотреться, какая же ты красивая", "Шикарные ножки", "Какие ножки", "Невероятная красота", "Ух! Даже "мустанг" одним глазом подсматривает", "Хорошая машина".

Сообщалось, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, появилась в интересном образе.

Бывшая жена футболиста хвастается фигурой в разных интересных нарядах, как, например, в одном из последних сториз.

Ирина предстала в белой рубашке с галстуком на шее, а также в короткой плиссированной юбочке. Экс-жена футболиста напоминала распутную школьницу в откровенном образе: "Так горяча!".

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