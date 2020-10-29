Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як веселиться на відпочинку біля басейну
Модель вражає яскравими фото з відпочинку майже кожен день. Так як дівчина намагається рекламувати одяг власного бренду, вона знімається в бікіні досить часто. Цього разу на сонячних кадрах Рей блиснула підтягнутими формами на великому надувному колі у формі фламінго.
Дівчина володіє ідеальною фігурою, яку отримала після декількох років тренувань в залі. Вона багато займалася, щоб підкачати сідниці, яких, за словами самої Соммер, раніше просто не було.
Тепер Рей всіляко виставляє їх напоказ. У кольоровому бікіні з футуристичним принтом дівчина посміхалася на камеру, крутилася на надувному колі і підкорювала природною красою.
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"День басейну з моєю найкращою подругою", - жартівливо написала Рей під постом.
Ось як реагують в мережі:
"Уявіть собі постріли в спину; я поставив би цьому фото купу зірок; яка ти красуня, вау, я ніколи не бачив такого красивого, чудового і найкрасивішого людини за все своє життя, поки не побачив тебе @sommerray; груди і живіт🍑 🍑; бомба🔥; я люблю це; щасливий Фламінго; хотів би я бути тим фламінго; стрибай по ньому:)🙌; моя одержимість❤️; собачий стиль люблю тебе, Соммер; звідки її плавці 😫».
До цього ми писали, що Соммер тренувалася з шістнадцяти років, щоб отримати заповітні форми «як у Кім», дівчина мріяла про славу, яку отримали її батьки-спортсмени. У 21 рік у Рей тепер є найпопулярніший аккаунт в Instagram серед фітнес-моделей. Дівчина справила враження на безліч шанувальників, тому змогла відкрити свій магазин спортивного одягу і бікіні.
Тепер вона активно рекламує їх під самим різним приводом і навіть під час прогулянки на пляжі або особистих Селфі відзначає свою продукцію. На фан-акаунтах почали з'являтися такі ж кадри з Рей, яка робить акцент на сідницях і показує ті максимально без одягу.
У нюдовом бікіні дівчина не стала приховувати форми і повернулася до камери спиною. Тілесного кольору купальник зміг вдало підкреслити достоїнства знаменитості.
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