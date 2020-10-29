Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как веселится на отдыхе у бассейна

Модель поражает яркими фото из отдыха почти каждый день. Так как девушка старается рекламировать одежду собственного бренда, она снимается в бикини довольно часто. В этот раз на солнечных кадрах Рей блеснула подтянутыми формами на большом надувном круге в форме фламинго.

Девушка обладает идеальной фигурой, которую получила после нескольких лет тренировок в зале. Она много занималась, чтобы подкачать ягодицы, которых, по словам самой Соммер, раньше просто не было.

Теперь Рей всячески выставляет их напоказ. В цветном бикини с футуристичным принтом девушка улыбалась на камеру, крутилась на надувном круге и покоряла естественной красотой.

«День бассейна с моей лучшей подругой», - шутливо написала Рей под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Представьте себе выстрелы в спину; Я поставил бы этому фото кучу звезд; какая ты красавица, вау, я никогда не видел такого красивого, великолепного и самого красивого человека за всю свою жизнь, пока не увидел тебя @sommerray; грудь и живот, обдала жаром 🍑🍑; Бомба🔥; я люблю это; Счастливый фламинго; Хотел бы я быть тем фламинго; Прыгай по нему :) 🙌; Моя одержимость ❤️; Собачий стиль люблю тебя, Соммер; Откуда ее плавнички 😫».

До этого мы писали, что Соммер тренировалась с шестнадцати лет, чтобы получить заветные формы «как у Ким», девушка мечтала о славе, которую получили ее родители-спортсмены. В 21 год у Рей теперь есть самый популярный аккаунт в Инстаграм среди фитнес-моделей. Девушка произвела впечатление на множество поклонников, поэтому смогла открыть свой магазин спортивной одежды и бикини.

Теперь она активно рекламирует их под самым разным предлогом и даже во время прогулки на пляже или личных селфи отмечает свою продукцию. На фан-аккаунтах начали появляться такие же кадры с Рей, которая делает акцент на ягодицах и показывает те максимально без одежды.

В нюдовом бикини девушка не стала скрывать формы и повернулась к камере спиной. Телесного цвета купальник смог удачно подчеркнуть достоинства знаменитости.

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