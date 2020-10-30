Американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася бездоганною фігурою, обтягнувши її тісним топом
Кадрами красуня поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.
"Солодше нікуди", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що Лексі Кай в тісному салатовому топі з декольте заливає собі в рот вершки. При цьому вона ефектно відкинула голову назад, завдяки чому в кадрі було видно її принади у всій красі.
"Дуже мило», «красива жінка», «здається, я закохався", " ідеальна завжди. Особливо, коли з вершками«,» а ти креативна дівчинка«,» Божественні форми", - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Лексі Кай показала зухвалий образ в костюмі зі шкіри.
Спортсменка є популярною моделлю, яка рекламує одяг для занять спортом і енергетичні добавки для харчування. Фітнес-красуня постійно показує в Instagram, як виглядає її пишна фігура в даний образах. Приміряючи лосини і топи, Лексі часто стає схожа на ляльку, тому її популярність швидко зростає.
На фан-акаунтах зірки в Instagram фанати в свою чергу часто діляться фото, які сама вона не публікує.
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