Американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася бездоганною фігурою, обтягнувши її тісним топом

Кадрами красуня поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.

"Солодше нікуди", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Лексі Кай в тісному салатовому топі з декольте заливає собі в рот вершки. При цьому вона ефектно відкинула голову назад, завдяки чому в кадрі було видно її принади у всій красі.

"Дуже мило», «красива жінка», «здається, я закохався", " ідеальна завжди. Особливо, коли з вершками«,» а ти креативна дівчинка«,» Божественні форми", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Лексі Кай показала зухвалий образ в костюмі зі шкіри.

Спортсменка є популярною моделлю, яка рекламує одяг для занять спортом і енергетичні добавки для харчування. Фітнес-красуня постійно показує в Instagram, як виглядає її пишна фігура в даний образах. Приміряючи лосини і топи, Лексі часто стає схожа на ляльку, тому її популярність швидко зростає.

На фан-акаунтах зірки в Instagram фанати в свою чергу часто діляться фото, які сама вона не публікує.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"

Також Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай присіла в міні-шортах, засвітивши найцікавіше

А ще Politeka повідомляла, що безсоромна фітнес-модель Лексі Кай звела з розуму видом без ліфчика