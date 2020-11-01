Відома фітнес-тренер Катерина Усманова у відкритому вбранні поділилася романтичними фото з чоловіком і розкрила незвичайну історію їхнього знайомства

Російська красуня опублікувала новий пост в своєму Instagram, в якому розкрила подробиці свого особистого життя.

Так, Усманова вирішила розповісти про знайомство зі своїм чоловіком Павлом Коршуновим, з яким вони виховують маленьку дочку.

Так, тренер зізналася, що вони познайомилися в літаку «Москва-Таїланд», проте вона саме знайомство не пам'ятає, так як була сильно п'яна.

"Я не пам'ятаю нашого першого знайомства, тому що була на рідкість п'яна. Я п'ю рідко. Дуже рідко. І це був якраз той рідкісний випадок. Це був довгий 9-годинний переліт. Літак забитий сотнею мережевиків. Ми летіли в Тай на "Школу президента". Так скажемо виїзний корпоратив))) Ну ось з літака веселощі і почалося. Тому знайомства Я не пам'ятаю взагалі", - розповіла Усманова.

Вона також зізналася, що її чоловік раніше зустрічався з її близькою подругою. Тренер також розповіла про те, що з новим коханим їй вдалося завагітніти в перший місяць їхнього спільного життя.

Крім того, красуня поділилася цікавим фактом:

"Паша любить готувати, я ні", - написала вона.

Усманова також поділилася романтичними фото з коханим, на яких вони позують посеред бавовняного поля. При цьому красуня одягнена в короткі білі джинси і білий ліф. Таке вбрання якнайкраще дозволило їй продемонструвати її накачане тіло.

Передплатники активно коментують пост.

"Вам обом так добре бути блондинами. Схожі стали, як брат з сестрою", "ви дуже круті", "гармонійна пара", "дуже ніжно)", - пишуть люди.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова засліпила красою, показавши бюст максимально близько.

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